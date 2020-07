Backhaus unterstützt Projekt des Deutschen Roten Kreuzes

Die Traditionsbäckerei Mahl aus Stetten am kalten Markt hat laut Pressemeldung das Projekt „Glücksmomente“ des DRK unterstützt. Die Aktion startete bereits im März und ging bis zum 17. Mai. Zehn Cent pro verkauftem kleinen Heuberger Landbrot wurden gesammelt und an die Glücksmomente des Deutschen Roten Kreuzes in den Kreisverbänden Zollernalb, Sigmaringen und Tübingen gespendet.

Trotz der Corona-Pandemie gingen dank der Backhaus-Mahl-Kunden reichlich Landbrote über die Ladentheke, heißt es in der Mitteilung weiter. So sind in acht Wochen über 5000 Euro an Spendengeldern zusammengekommen, die das Unternehmen auf 6500 Euro erhöhte. „Bei uns hat nicht nur das Backen Tradition, sondern auch das Helfen“, führt Inhaber und Bäckermeister Martin Mahl an. Neben den Tafeln unterstützt das Backhaus seit geraumer Zeit auch Vereine der Region. Nun also auch die Glücksmomente – und das, so Yvonne Mahl-Sprenzinger, aus gutem Grund: „Mit ihrem Mobil erfüllt das Deutsche Rote Kreuz Herzenswünsche in der Region. Das unterstützen wir gerne.“

Noch einmal den Bodensee sehen, ins Stadion zum VfB Stuttgart gehen oder der Taufe des Enkelkinds beiwohnen, mit dem Glücksmomente-Mobil lässt das DRK die ganz persönlichen Wünsche schwer kranker Menschen jeden Alters wahr werden. Der speziell dafür konzipierte Krankentransportwagen sorgt dabei für die notwendige medizinische Ausstattung. Das Begleitteam wird nach den medizinischen Anforderungen des Fahrgastes zusammengestellt.

Die Übergabe der Spende fand bereits im Mai in Stetten statt. Dort reichten Lina, Leopold und Yvonne Mahl das Geld an die Vertreter des DRK Kreisverbands Zollernalb e.V. weiter.