Bürokratische Hürden erschweren das Ehrenamt

Hoch erfreut ist das bisherige Führungsduo des Ökumenischen Fördervereins Nächstenhilfe Stetten a. k. M. über die neue Unterstützung im Vorstand. Die 36-jährige Marina Schwab hat die Leitung des Bereichs Nachbarschaftshilfe übernommen. Nachdem Kurt Drach vor drei Jahren überraschend verstorben war, hatten der Vorsitzende Fritz Reiser und sein Stellvertreter Viktor Halder diesen Bereich geleitet.

„Allein durch Frau Schwab haben wir schon vier neue Helfer bekommen“, sagt Fritz Reiser. Denn ein großer Teil der 245 Mitglieder sind ältere Menschen, die sich im Notfall Hilfe erhoffen. So mangele es trotz der hohen Mitgliederzahl in vielen Bereichen an Helfern.

Umso erfreulicher sei es, mit Marina Schwab eine junge aktive Frau in den Vorstand zu bekommen, die es geschafft habe, weitere Helfer zu motivieren, sich zum Wohl der Stettener Senioren einbringen wollen. Die Mutter von zwei Kindern ist schon seit 2015 Helferin im Förderverein. Weil sie selbst eine große Familie hat, habe sie die Notwendigkeit gesehen, zu helfen. Zumal das Älterwerden und eine eventuell damit einhergehende Hilfsbedürftigkeit an keinem Menschen vorbeigehe. Sie erzählt, dass sie einmal einen Spruch aufgeschnappt hat, der sie tief beeindruckt und bis heute nicht losgelassen habe: „Heute hilfst du, morgen hilft man dir.“

Verein leistet 4000 Arbeitsstunden im Jahr

Mit dieser Einstellung ist die junge Frau hochwillkommen in dem Verein. Der Ökumenische Förderverein hat sich zum Ziel gesetzt, „auf die Not in allernächster Nähe tatkräftig zu antworten“, so Reiser, der auf die stetig steigende Anzahl der Hilfseinsätze verwies. „Im vergangenen Jahr sind 4000 Arbeitsstunden geleistet und rund 28 000 Kilometer gefahren worden“. Der Förderverein allgemein unterstütze akut in Not geratene Einzelpersonen und Familien, die Nachbarschaftshilfe ermögliche hierbei älteren und kranken Mitbürgern durch Alltagshilfen länger in den eigenen vier Wänden zu bleiben.

Die Angebotspalette des Fördervereins ist breit gefächert, doch Reiser und Halder sehen auch dunkle Wolken am Himmel der Hilfsdienste aufziehen. So müsse das siet Januar geltende EU-Recht umgesetzt werden, wonach Helfer nicht mehr wie bisher abgerechnet werden dürfen. Von der stundenbezogenen musste auf eine pauschalierte Abrechnung in der organisierten Nachbarschaftshilfe umgestellt werden. Reiser erläutert: „Wir erstellen zwar unsere Rechnungen an unsere Hilfesuchenden in gewohnter Form, also nach dem tatsächlichen Zeitaufwand, dürfen unsere Helfer jedoch nur in festgelegten monatlichen Pauschalbeträgen entlohnen, die mal über oder auch mal unter dem tatsächlichen Aufwand liegen können. Das wird uns von der Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege (BGW) so diktiert.“

Seit Jahresbeginn 17 Helfer verloren

Leider seien durch diese Umstellung seit Jahresbeginn bereits 17 Helferinnen und Helfer verloren gegangen, bedauert der Vorsitzende: „Die BGW erkennt unsere bisherige stundenbezogene Vergütung nicht als ehrenamtliche Tätigkeit an, sondern geht von einer Honorartätigkeit aus.“

Dazu müssen seit Jahresbeginn alle neu hinzugekommenen Helfer eine 30-stündige Schulung nachweisen, um überhaupt als Helfer im Haushalt, bei Gartenarbeiten oder im Fahrdienst tätig sein zu können. „Das erschwert die Neugewinnung von Helfern ungemein“, sagt Reiser. Es sei nicht zu verstehen, dass ehrenamtliche Arbeit durch solche bürokratische Hürden derart erschwert wird.