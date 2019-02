Bürgerball unterhält Ringgenbacher

So stimmungsvoll wie sie das Lied „Wir lieben den Ringgenbach“ zum Abschluss sangen, waren auch ihre Darbietungen beim Bürgerball am Samstagabend im umgebauten Dorfgemeinschaftshaus. Dafür erhielten sie von den rund 170 Besuchern im vollbesetzten Saal viel Applaus. Sie hatten zuvor mit einem dreistündigen Unterhaltungsprogramm die Wogen hochgeschlagen.

Aber sie wussten auch eingangs zu danken: Mit dem Lied „Dankeschön“ bedankten sie sich beim anwesenden Bürgermeister Arne Zwick, beim Ortsvorsteher Harald Veeser und den „vielen freiwilligen Schaffer aus dem Dorf“, wie es der Vorsitzende des Narren-Kultur-und Sportverein NKSV Michael Walz ausdrückte, „für das gelungene Jahrhundert-Bauwerk“, womit er das umgebaute Dorfgemeinschaftshaus meinte.

Der Bürgerball in Ringgenbach ist unverblümt, humorvoll und voller Witz, wie es Beppo Veeser, der durch das Programm führte, immer wieder zum Ausdruck brachte. Mit Uschi Keller, die seit 25 Jahren aktiv auf der Bühne steht, kam dies in gereimten Versen rüber. In ihrem „Silbervortrag“ aus der Sicht eines Mannes mit allen Lebenserfahrungen, trug sie ihr Programm gekonnt vor. Das öffentliche Leben, beim Tankstellengespräch, oder aber auch im „Gmoindshaus“ wurde von Michael Walz, Tobias Waldenspuhl und Christoph Henle in humorvoller Art geführt.

Meßkirch soll europaweit der „Vorreiter bei der Düngung ohne Glyphosfat“ werden und „in die Geschichte der Weltverbesserer eingehen“, so will es der Stadtrat – ein mit viel Witz und Humor geführtes Streitgespräch auf der Narrenbühne.

Was man mit einem unerfahrenen Gastarbeiter auf der Baustelle alles erleben kann. War eine besondere Pointe von Stefan Strigel, Niklas Droxner und Christoph Hehle, die schließlich noch den anwesenden Zunftmeister Holger Schank der Katzenzunft Meßkirch zum absägen eines Brettes zu Rate ziehen mussten. Musik, Tanz und Show gab es für die musikalische Darbietung von Judith und Thomas Bialk, Simone Walz und Wolfgang Veeser und auch für die stürmische Garde der jungen Mädels mit Carola Börner, Ella Krigar, Angelika Kuschewski, Jana Veeser und Kevin Keller als Vortänzer, die alle besonders gefeiert wurden.

So auch die Tanzeinlage von Stefan Strigel, Tobias Waldenspuhl, Armin Schlegel und Christoph Hehle, die unter starkem Beifall einen gewagten Strip auf der Bühne andeuteten – letztlich zeigten die jungen Männer ihre sportlichen Oberkörper. Das Duo „Chris und Anja“ sorgte für die musikalische Unterhaltung und netten Tanzrunden beim Ringgenbacher-Bürgerball.