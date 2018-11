Autofahrerin übersieht Vorfahrt

Ein Sachschaden von rund 7000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagmorgen gegen 6 Uhr an der Einmündung Mengener Straße/B 311 ereignete. Eine auf der Mengener Straße fahrende 34-jährige VW-Lenkerin hatte nach links in die Bundesstraße einbiegen wollen und hierbei die Vorfahrt eines 37-jährigen Audi-Fahrers missachtet, der die B 311 in Richtung Leitishofen befuhr. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden im Anschluss von einem Abschleppunternehmen abtransportiert, teilt die Poliei mit.