Autofahrer rammt Schulbus

Am Montagmorgen ist gegen 7.30 Uhr eine Auto mit einem Schulbus in der Tälestraße zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 22-jähriger Autofahrer rückwärts aus einer Hofeinfahrt in Richtung Tälestraße und übersah den Bus. Der aufmerksame Schulbusfahrer bemerkte den herannahenden Pkw und bremste bis zum Stillstand ab. Dennoch kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In dem Bus befanden sich rund 30 Kinder, die auf dem Weg in die Schule waren. Verletzt wurde niemand. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.