Autofahrer kommt von der Straße ab

Aus bislang unbekannter Ursache kam am Donnerstag gegen 10.15 Uhr ein 86-jähriger Fiat Fahrer in der Straße „Trettenfurt“ in Meßkirch auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei stieß er gegen den Stützpfeiler eines Metalltores, das sich an der Einfahrt zu einer angrenzenden Firma befindet. Der 86-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen und kam zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus. An dem Fiat entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Betriebsstoffe, die in Folge des Unfalls aus dem Fahrzeug ausliefen, wurden von der Feuerwehr mit einem Bindemittel abgestreut.