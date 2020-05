Autofahrer gefährdet Frau mit drei Kindern

Eine Fußgängerin hat ein Autofahrer am Freitag in Schwenningen gefährdet. Das teilt ein Busfahrer der Polizei nach der tat mit. Mit seinem Bus habe er gegen 11.40 Uhr die Stettener Straße in Schweninngen in Richtung Stetten am kalten Markt befahren. Als er in Höhe des Autohauses König beobachtete, dass eine Frau mit drei Kindern die Straße überqueren wollten, habe er angehalten, um der Gruppe ein gefahrloses Überqueren zu ermöglichen. Während ein Autofahrer hinter ihm gestoppt habe, sei der Fahrer eines Lastwagens links an ihnen vorbeigefahren, habe auf der Gegenfahrspur die Querungshilfe umfahren und sein Fahrzeug beschleunigt, obwohl die Frau mit den Kindern gerade im Begriff war, die Fahrbahn zu betreten – was jeweils verboten ist.