Autofahrer erfasst Radlerin

Verletzt worden ist eine 61 Jahre alte Radfahrerin durch einen Pkw am Sonntagmorgen kurz nach 9 Uhr. Nach Angaben der Polizei übersah ein 27 Jahre alter Autofahrer, der von der Mengener Straße nach links in Richtung Wald auf die Pfullendorfer Straße abbog, die Radlerin, die stadtauswärts unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die 61-Jährige über ihren Lenker auf die Straße und zog sich leichtere Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Renault des Unfallverursachers entstand durch den Zusammenstoß geringer Sachschaden.