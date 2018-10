Autodiebstahl misslingt

Beim Versuch, ein Auto auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Neidinger Straße zu entwenden, ist am Sonntagmorgen gegen 9.20 Uhr ein 25-Jähriger ertappt worden. Der Tatverdächtige hatte bereits den Motor des Wagens gestartet und die Fahrertür geschlossen, als ein Zeuge und der Autobesitzer den jungen Mann bemerkten. Die beiden öffneten sofort die Fahrer- sowie die Beifahrertür und griffen dem 25-Jährigen in die Arme. Da der erste Gang eingelegt war, fuhr der Wagen zuerst gegen einen Randstein. Als er danach rückwärts rollte, gelang es dem Eigentümer des Fahrzeuges, die Handbremse anzuziehen. Nachdem die beiden Männer den mutmaßlichen Autodieb aus dem Fahrzeug gezogen hatten, konnte sich dieser losreißen und zu Fuß flüchten. Der Tatverdächtige konnte wenig später von der Polizei angetroffen werden. Wie sich herausstellte, ist der 25-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.