Auto stößt mit Bus zusammen

In Leitishofen ist am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr ein Auto seitlich mit einem Omnibus kollidiert. Der 56-jährige Autofahrer hatte zu spät erkannt, dass in einer sehr engen Kurve eine Vorbeifahrt an dem entgegenkommenden Bus nur durch ein Fahren am rechten Fahrbahnrand möglich war. Der Busfahrer, der die Gefahr rechtzeitig erkannt hatte, brachte sein Fahrzeug zum Stillstand. Trotzdem stieß das Auto seitlich gegen den Bus und verursachte einen Schaden von 20 000 Euro. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden.