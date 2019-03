Auto rutscht in den Straßengraben

Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen gegen 5.30 Uhr auf der L 196 an der Abzweigung der K 8216 bei Kreenheinstetten entstanden. Ein 52-jähriger Autofahrer wollte aus Richtung Kreenheinstetten kommend nach links in die K 8216 in Richtung Lengenfeld abbiegen und kam hierbei auf schneebedeckter Fahrbahn mit seinem Wagen ins Rutschen und nach rechts in den Straßengraben. Hier prallte er gegen einen Regenablauf aus Beton. Obwohl durch den Aufprall sämtliche Airbags im Wagen auslösten und durch das Fahrzeug ein automatischer Notruf (eCall) abgesetzt wurde, blieb der Fahrer dank angelegtem Sicherheitsgurt bisherigen Erkenntnissen zufolge unverletzt, teilt die Polizei mit.