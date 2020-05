Auto-Messe vereint Gläubige

Der katholische Standortpfarrer Stefan Havlik und der Kasernenkommandant Oberstleutnant Josef Rauch hatten die Bevölkerung zu einer heiligen Messe am Samstagabend eingeladen. Doch in Zeiten des Corona-Virus mit Kontaktbeschränkungen war und ist nichts normal. So war auch dieser Gottesdienst außergewöhnlich, denn es war eine Auto-Messe der besonderen Art.

Dass das Autokino in der kontaktbeschränkten Zeit wieder eine Auferstehung feiert, hat sich herumgesprochen, aber ein Gottesdienst auf diese Art zu begehen, ist noch außergewöhnlich. Wie Pater Havlik zu Beginn sagte, stammte diese Idee von Oberstleutnant Josef Rauch und sie sei vom ihm, dem Geistlichen, gerne aufgegriffen worden. Dieser Vorschlag habe bei allen Beteiligten spontanen Zuspruch erfahren und ist in die Tat umgesetzt worden.

Auch den Bürgern aus Stetten am kalten Markt und den Nachbargemeinden war es ganz offensichtlich ein Bedürfnis, denn diese neue Form des Gottesdienstes ist gut angenommen worden. Zwischen 150 und 200 Fahrzeuge haben sich zu diesem Anlass auf dem Verkehrsübungsplatz vor der Albkaserne eingefunden. In mehreren Reihen standen die Autos auf dem Platz vor einem Bundeswehr-Lkw, auf dem unter einer Plane ein provisorischer Altar sowie eine elektronische Orgel aufgebaut waren. Viele der Auto-Insassen hatten ihr Gotteslob, beziehungsweise ein Gesangbuch dabei, um die angekündigten Lieder mitsingen zu können.

„Das ist eine wunderbare Idee“, sagte Anneliese Froitzheim, die den sonntäglichen Kirchgang sehr vermisst. Auch Gisela Caudrelier nutzte diese besondere Gelegenheit, sich durch geistlichen Zuspruch zu stärken. Anhand der Kennzeichen war erkennbar, dass auch Gläubige aus dem Nachbarlandkreis angereist waren, um den so vermissten christlichen Beistand auf diese Weise zu erfahren.

In seiner Predigt ging der Militärgeistliche auf die Gegensätze Nähe und Abstand ein, die derzeit von allen in seiner extremen Form erfahren werden muss. Die intensive Nähe zu Familienmitgliedern einerseits, andererseits die Distanz zu Freunden, Arbeitskollegen, kultureller Zerstreuung und vieles mehr, was schmerzlich vermisst wird, all das sei auf Dauer schwer zu ertragen. „Auch hier ist es eine Frage der Dosis, was aushaltbar ist“, so der Pfarrer.

Pater Havlik wünschte den Besuchern „Geduld und Gottvertrauen“, um diese Krise zu bestehen, auch wenn niemand sagen kann, wie lange sie noch dauert. „Nur eins ist sicher: wir alle werden uns bis an unser Lebensende daran erinnert!“ Er gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass diese Erinnerungen auch positive Aspekte zeitigen werden. Als Militärpfarrer und Soldat sprach er von einem „Gegner“, der anders ist, als jene, für die ein Soldat ausgebildet wird. Dieser nicht sichtbare Gegner mache große Sorgen, denn im Gefolge seines Angriffs auf Menschen nimmt die Wirtschaft großen Schaden, er versetze die Menschen in Angst und Panik, andere dagegen in Wut, weil sie das alles als übertrieben erachten. Wenn diese beiden Gruppen aneinandergeraten, werde es schwierig, eine Einigung zu erzielen. „Dieser Virus erweist sich als Spalter und Trenner“. Dem gelte es, Jesus entgegenzusetzten, denn dieser könne Gegensätze vereinen, hieß es.