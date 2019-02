Rund 5000 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Montag gegen 7.45 Uhr auf der L 218 zwischen Stetten am kalten Markt und Storzingen gefordert. Eine 22-Jährige kam in einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der eisglatten Fahrbahn ab und musste nach dem Unfall verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihr nicht mehr fahrbereiter Mini wurde abgeschleppt.