Auto kollidiert mit Lastwagen

Eine Kollision hat sich auf der B 311 bei Meßkirch ereignet. Wie die Polizei mitteilte, überholte ein 71-jähriger Renault-Fahrer trotz geringer Sichtweite am Montag gegen 9.30 Uhr in einer Rechtskurve einen Lastwagen und kollidierte mit diesem. Der Autofahrer fuhr auf der Bundesstraße von Meßkirch kommend in Richtung Heudorf und wollte in einer kurzen unübersichtlichen Rechtskurve den vorausfahrenden Lastwagen überholen. Als plötzlich ein Lastwagen entgegenkam, führten beide Fahrer eine Gefahrenbremsung durch und wichen nach rechts aus. Hierbei touchierten sie mehrere Leitpfosten. Trotz der Vollbremsung und des Ausweichens kam es zwischen dem Renault und dem entgegenkommenden Lastwagen noch zu einem Streifvorgang. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 71-Jährigen beschlagnahmt, wegen Straßenverkehrsgefährdung muss er sich nun verantworten.

