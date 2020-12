Auf der Grabenbachstraße in Meßkirch hat sich laut Polizeimeldung am Montag gegen 8.45 Uhr ein Unfall ereignet. Eine in Richtung Adlerplatz fahrende 32-Jährige geriet auf der schneebedeckten Fahrbahn mit ihrem Citroen ins Schleudern und kollidierte mit dem Renault einer entgegenkommenden 80-Jährigen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. Der Citroen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

