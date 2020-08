Auto fährt gegen Baum

Ein 79-jähriger Daimler-Fahrer ist laut Polizeimeldung am Dienstag auf der L 277 gegen einen Baum geprallt. Der Mann kam zwischen Neidingen und Hausen im Tal nach links von der Fahrbahn ab, bevor es zu dem Zusammenstoß kam. Dabei wurden die drei Insassen zum Teil schwerverletzt. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Die Ursache für den Verkehrsunfall ist bislang nicht geklärt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.