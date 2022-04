Auto dreht sich nach Überholmanöver um die eigene Achse

Bei einem Überholvorgang am Mittwoch gegen 16.30 ist es auf der B 311 zwischen Hölzle und Worndorf zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem niemand verletzt wurde. Ein 25-jähriger Autofahrer setzte zum Überholen eines Lastwagen mit Anhänger an und übersah dabei den Sprinter eines 52-Jährigen, der bereits überholte. Bei der seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der Ford des 25-Jährigen abgewiesen und prallte zunächst in die Leitplanke, drehte sich um die eigene Achse und stieß gegen den Anhänger des Lkw. Sowohl am Ford als auch am Sprinter entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Auch der Anhänger des Lkw wurde durch den Zusammenstoß leicht beschädigt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr alarmiert. Während der Bergungsmaßnahmen kam es bis gegen 19 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Bundesstraße. Der Sachschaden beträgt knapp 40 000 Euro.