Auto brennt direkt neben einem Wohnhaus ab

Die Feuerwehr Leibertingen ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kurz vor 24 Uhr zu einem Kleinbrand alarmiert worden. Bereits auf der Anfahrt ist laut Nadine Brucker, Schriftführerin der Feuerwehr Leibertingen, ein Feuerschein zu erkennen gewesen. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle habe ein Auto in Vollbrand gestanden. Die Feuerwehr habe daraufhin umgehend mit der ersten Brandbekämpfung begonnen, zeitgleich zwei Löschwasserversorgungen aufgebaut und eine Riegelstellung zum direkt angrenzenden Wohnhaus erstellt.

„Glücklicherweise konnte so das Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden“, schreibt Brucker in einer Pressemitteilung. „Durch die enorme Hitzeentwicklung war jedoch ein Fenster des Hauses gesprungen.“ Die Wohnung wurde deshalb belüftet und mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Die Anwohner des Hauses erlitten laut Feuerwehr einen Schock und wurden vom Rettungsdienst betreut. Auch die Feuerwehr Meßkirch war vor Ort.