Ausstellung von Eddy Michelberger im Schloss Meßkirch

Die Kreisgalerie Schloss Meßkirch lädt am Sonntag, 11. September, um 15 Uhr zu einer Führung durch die aktuelle Sonderausstellung „Der Kunsterzieher und seine Schülerinnen und Schüler: Zum 70. Geburtstag von Eddy Michelberger“ ein. Der Ulmer Kunsthistoriker Dr. Martin Mäntele, der aus Meßkirch stammt und selbst bei Michelberger den Kunstunterricht besucht hat, wird in einem geführten Rundgang einen Einblick in die Ausstellung geben, teilt eine Sprecherin des Landkreises Sigmaringen mit.

Die Ausstellung zeigt 25 Skulpturen, Reliefs, Digitalprints und frühen Malereien des Meßkircher Künstlers, welcher lange Zeit als Kunsterzieher am Martin-Heidegger-Gymnasium arbeitete. Die weiteren 50 Ausstellungsstücke stammen unter anderem von ehemaligen Schülerinnen und Schülern Michelbergers, Kunsterziehern und auch einer Filmemacherin, so die Sprecherin.

Die Ausstellung ist noch bis zum 23. Oktober freitags bis sonntags sowie feiertags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im Begleitprogramm der Ausstellung wird zum Abschluss am Sonntag, 23. Oktober, um 15 Uhr ein Galeriegespräch mit Eddy Michelberger, Alina Cyranek, Carola Riester, Bernhard Schlude, Lukas Trzebitzky und Dr. Martin Mäntele als Moderator zum Thema „Die Impulse des Lehrers und Künstlers“ angeboten. Zur Ausstellung ist im Gmeiner-Verlag ein Katalog erschienen, der in der Kreisgalerie sowie im Buchhandel erhältlich ist.