Aus Schleifmaschine steigt Rauch auf

Aus einer Schleifmaschine aufsteigender Rauch war am Mittwochmorgen gegen 5.45 Uhr die Ursache für einen Feuerwehreinsatz in einer Firma in der Straße „In der Breite“.

Aufgrund eines Defekts in der Wasserzuleitung war es laut Polizei zur Rauchentwicklung gekommen, sodass der Brandmelder ausgelöst wurde. Die Feuerwehr Leibertingen war mit vier Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften vor Ort. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht.