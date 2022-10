Aus für Kraftwerk im Industriepark: Gemeinderat besiegelt das Ende des Projekts

Die Entscheidung ist gefallen. Es wird kein Industrieheizkraftwerk (IHKW) im Industriepark Nördlicher Bodensee in Meßkirch geben. Der Gemeinderat Meßkirch hat am Dienstagabend darüber abgestimmt, ob weitere Verhandlungen zu dem Kraftwerk geführt werden sollen oder nicht. Bereits vorab hatte die CDU-Fraktion bekannt gegeben, dass sie gegen das Kraftwerk stimmen wolle. Auch die Grünen sprachen sich gegen das IHKW aus. Dass das Thema die Bürger bewegt, zeigten die vielen Besucher, die zur Gemeinderatssitzung gekommen waren.

Klar war schon vor der Abstimmung im Gemeinderat, dass sich die übrigen Gemeinden aus dem Zweckverband der Entscheidung des Meßkircher Gemeinderats anschließen würden. Im Zweckverband sitzen Vertreter aus Wald, Inzigkofen, Leibertingen, Meßkirch und Sauldorf und halten jeweils 20 Prozent der Anteile. Damit blickte am Dienstagabend alles auf die Abstimmung im Dorfgemeinschaftshaus in Heudorf. Dort waren die Sitzplätze für die Bürger bis auf den letzten Platz besetzt. Dass sie hauptsächlich wegen der Abstimmung um das Kraftwerk gekommen waren, zeigte sich daran, dass ein großer Teil die Sitzung nach dem Tagesordnungspunkt wieder verließ.

SPD-Fraktion will Abstimmung noch verhindern

Mit 13 Stimmen gegen weitere Verhandlungen aus der CDU- und der Grünen-Fraktion und fünf dafür von den Freien Wählern und der SPD ist das Ende des Projekts besiegelt. Die Firma Best Wood Schneider aus Eberhardzell bei Biberach wollte gemeinsam mit Korn Recycling und der Bausch GmbH in dem Industriepark ein Industrieheizkraftwerk bauen, um den hohen Energiebedarf bei der Herstellung von Dämmmaterial aus Holzfasern zu decken. 90 Millionen Euro hätte das Kraftwerk gekostet. In einem solchen IHKW würden Ersatzbrennstoffe, also Industrie- und Gewerbeabfälle verbrannt. Eine Bürgerinitiative hatte eine Petition gegen das Kraftwerk gestartet, die von mehr als 3200 Menschen unterzeichnet wurde.

Aus der SPD-Fraktion hatte es am Dienstagabend noch einen spontanen Antrag gegeben, die Abstimmung auszusetzen und zuerst eine Bürgerbeteiligung zu prüfen. Die Freien Wähler unterstützen den Antrag, die Grünen und die CDU lehnten den Antrag der SPD aber ab. Damit war der Weg frei für die Statements der Fraktionen zum Heizkraftwerk.

CDU und Grüne geschlossen dagegen

Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Jürgen Alber, begründete warum seine Fraktion geschlossen gegen das Heizkraftwerk ist. „Uns fehlt der echte Mehrwert für die Bürger“, sagte er. Weil das Kraftwerk und die Auswirkungen auf die Stadt ein sehr komplexes Thema seien, habe es innerhalb der Fraktion aber trotzdem hitzige Diskussionen gegeben.

Auch die Grünen seien gegen das Industrieheizkraftwerk, weil von der Müllverbrennung nur die Betreiber profitieren würden, sagte Fraktionsvorsitzende Angela Andres. Besonders die fossile Herkunft des Brennstoffs und mögliche Folgen für Anwohner und Umwelt bei der Verbrennung waren die Argumente der Grünen. „Verbrannt wird es sowieso, machen Sie sich keine Illusionen“, sagte Bürgermeister Arne Zwick daraufhin zu der Grünen-Fraktionsvorsitzenden.

Raunen geht durch die Zuschauerreihen

Für die Freien Wähler erwiderte der Fraktionsvorsitzende Joachim Bach, die Verbrennung und thermische Nutzung der fossilen Stoffe sei ja gerade der letzte Schritt, um „wenigstens noch Energie raus zu pressen“. Ein Raunen ging durch die Zuschauerreihen, als Martina Mülherr, Fraktionsvorsitzende der SPD, der Bürgerinitiative vorwarf, mit „falschen Argumenten“ Stimmung gegen das Kraftwerk gemacht zu haben. „Eine solche Müllverbrennungsanlage, wie sie in der Petition beschrieben wird, war hier gar nicht geplant“, sagte sie.

So lange über das Kraftwerk diskutiert wurde, ohne dass überhaupt ein Bauantrag vorgelegen hat, so schnell war mit der Abstimmung klar: Ein Industrieheizkraftwerk dieser Art wird es im Industriepark Nördlicher Bodensee nicht geben.