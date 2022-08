Aus einer Urlaubsbekanntschaft werden 50 glückliche Ehejahre

Seit Mitte April Jahre 1980 wohnt das Ehepaar Gudrun und Claus Ketels im badischen Meßkirch und beide fühlen sich recht wohl im Städtle. Doch wie sie sich vor 50 Jahren kennen lernten, war sehr amüsant, wie man erfahren konnte. Geboren und aufgewachsen ist der Jubilar Claus Ketels ganz im Norden an der sogenannten „Waterkant“ in St. Peter-Ording auf der Halbinsel in Eiderstadt im Kreis Nordfriesland, zusammen mit sechs weiteren Geschwistern.

Seine Ehefrau Gudrun, hat im südlichen Baden-Württemberg in Tuttlingen das Licht der Welt erblickt und ist dort mit einer Schwester aufgewachsen, wo sie auch ihre Schulzeit verbrachte. Eine dreijährige Lehrzeit zur Industriekauffrau schloss sich an und in der weiteren Fortbildung zur Sekretärin. Im Jahre August 1971 war sie mit ihren Eltern und Schwester auf Urlaubsreise. Sie besuchten ihre Cousine mit Familie, die in der Nachbarschaft von Ketels in Sandwehle bei Garding wohnten. Über seinen jüngeren Bruder ergab sich, dass die Beiden überhaupt kennen lernten, denn der große Bruder Claus hatte schon ein Auto und so konnten sie nach einer Veranstaltung in Garding abends noch nach St. Peter fahren, um Abschied zu feiern, da die beiden Brüder am nächsten Tag nach Amrun abreisten.

Eine Woche später trafen sich Claus und Gudrun auf der Straße wieder. Claus fuhr mit seiner Mutter nach Garding, um den Geburtstagskuchen zu besorgen und lud sie zum Mitfahren ein. Sie wollte es nicht, doch mit dem Vorzeigen seines Ausweises und dem tatsächlichen Geburtstag hatte Claus sie überzeugt. Auf dem Sofa bei der Familie Ketels umringt von seinen jüngeren Geschwistern feierte man den Geburtstag und am Abend ging es noch an den Strand von Vollerwiek, wo man bereits schon wieder Abschied nehmen musste, denn ihre Familie reiste wieder zurück nach Tuttlingen.

Doch die Urlaubsbekanntschaft wurde erst zwei Monate später vertieft, als der junge Zeitsoldat Claus der in Husum stationiert war, seine Gudrun erstmals im Oktober 1971 besuchte, wo sie sich am Bahnhof in Tuttlingen selbst fragte „Ist er das? “. Es waren über 1000 Bahnkilometer von Husum nach Tuttlingen, die er in den folgenden Monaten für einige Wochentage in Tuttlingen auf sich nahm, um sie mit ihr verbringen zu können und an Weihnachten fand die Verlobungsfeier statt. Es war der Wunsch beider sich näher zu sein, so verließ Gudrun ihr württembergisches Städtchen Tuttlingen und ging nach Husum, wo Claus Ketels stationiert war und sie ihre neue Arbeitsstelle bei Fernseh-Ström in Husum fand.

An seinem 21. Geburtstag führte Claus seine geliebte Gudrun zum Traualtar in Tuttlingen und anderntags fand die kirchliche Trauung statt und anschließend ging die Hochzeitsreise mit der Bahn in seine Heimat nach Husum. Durch die Umschulung nach seiner Bundeswehrzeit war die Tätigkeit von Claus erst in Bayern und nach Beendigung wurde ihm eine Planstelle in Neuhausen o.E als technischer Beamter zugeteilt. Es war der Wunsch des Ehepaares nach einem Eigenheim, das sie als schlüsselfertig durch die Firma Restle Baugeschäft Meßkirch im April 1980 beziehen konnten. 1986 war das Glück im Hause Ketels durch die Geburt einer Tochter perfekt. Durch die Auflösung der Heeresflugplatzes Neuhauesn o.E. wechselte er bis zum Pensionseintritt nach Meßstetten.

Claus Ketels fand als ostfriesischer „Reingeschmeckter“ im kleinstädtischen Meßkirch alsbald seinen Anschluss. So waren der sonntägliche Frühschoppen in der „Krone“ in Igelswies sehr wichtige Anlaufstellen wo man Informatives über Land und Leute aus dem Städtle und dem Umland erfahren konnte und auch die Stadtratssitzungen gehören heute noch zu den regelmäßigen Besuchen. Sehr engagiert zeigt er sich beim Turnverein, wo er in der Vorstandschaft tätig war, wie auch bei der Trimmern.

Zehn Jahre war er als ehrenamtlicher Richter (Schöffe) beim Amtsgericht Sigmaringen Ein besonders Hobby pflegt er seit 2003 mit seiner Radfahrer-Gruppe, „Die Wassertreter“ und dem Slogan „Von der Quelle bis zur Mündung“. Gudrun Ketels engagierte sich viele Jahre bei der Kinderkleiderbörse und war Mitbegründerin der allersten Krabbelgrupe Meßkirch. Das Ehepaar Claus und Gudrun Ketels erfreut sich guter Gesundheit und nimmt am Geschehen in ihrer neuen Heimat Meßkirch regen Anteil. Gefeiert wurde am Wochenende mit Gästen auf einem Bodenseeschiff.