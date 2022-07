Auf in Richtung Schwarzwald

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 10. Juli um 9.30 Uhr trafen sich circa 30 Sensationshungrige, um mit dem Bus in Richtung Schwarzwald zu starten. Es waren Vereinsmitglieder und Freunde mit an Bord. Erster Stopp war beim ThyssenKrupp-Testturm in Rottweil. Nach einer Stunde Aufenthalt mit herrlicher Aussicht ging es weiter zum Barfußpfad Hallwangen. Dort wurde unter Aufsicht des Ordnungsamtes gemeinsam gevespert. Jetzt ging es ohne Schuh und Strumpf über Kiesel, Korken und Glasscherben. Nach einer ausgiebigen Fußreinigung durfte man den Bus wieder besteigen. Dieser fuhr jetzt Richtung Schapbach zum Alternativen Bären- und Wolfpark mit Indianerfest. Hier gab es Bären zu sehen, die bis dahin kein schönes Leben hatten. Womit sich der sonnige Tag auch schon dem Ende näherte. Nach einer beschwingten Heimfahrt wurden die Teilnehmer im Rathaus Schnerkingen von den Wirtsleuten mit Grillgut erwartet. Hier endete der diesjährige Ausflug des NKSV mit gemütlichem Beisammensein.