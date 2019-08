Auf Erfahrung folgt Karriere

Den langjährigen Mitgliedern Karl-Heinz Vogler und Simon Saat hat Volksbank-Vorstandsmitglied Karl Springindschmitten zu ihrem Betriebsjubiläum gratuliert.

Im August 1979 begann die berufliche Laufbahn von Vogler als Auszubildender bei der damaligen Spar- und Kreditbank Meßkirch. Heute kann er auf 40 erfolgreiche Berufsjahre zurückblicken. Nach seiner abgeschlossenen Ausbildung zum Bankkaufmann war er zunächst im Kundenservice tätig. 1985 wechselte er in die Abteilung EDV-Orga. Vogler hat die Technisierung im Bankbereich von Anfang an mitbegleitet und kann als ein Pionier des technischen Fortschritts in dynamischen und agilen Zeiten bezeichnet werden, so Springindschmitten.

Vom Berater zm Sachbearbeiter

Im August 2009 hat Simon Saat als Auszubildender der Volksbank Meßkirch den Anfang seiner zehnjährigen Betriebszugehörigkeit gemacht. Nach erfolgreich absolvierter Bankausbildung war er zunächst in der Privatkundenberatung tätig. Im Jahr 2012 wechselte Saat dann in die Qualitätssicherung und betreut bis heute als Sachbearbeiter das Kreditgeschäft sowohl im Privatkunden- als auch im Firmenkundenbereich.