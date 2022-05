Auf der Suche nach dem Feuersalamander

Nicht überall im Naturpark kommen Feuersalamander vor, melden die Mitarbeiter des Naturschutzzentrums Obere Donau. Nach ihrer Erkenntnis fehlen die Tiere in den östlichen Bereichen der Region. Nun möchten sie herausfinden, wo genau diese Grenze verläuft, heißt es in der Pressemitteilung. Ihre Bitte: Wer einen Feuersalamander gesehen hat, soll dies dem Naturschutzzentrum melden und idealerweise ein Foto und den genauen Fundort des Tieres einsenden. Personen, die kein Foto machen konnten, aber das Tier trotzdem sicher erkannt haben, sollen dies gerne mit der Angabe des Fundortes machen. Die Art sei aktuell durch die Pilzkrankheit Bsal bedroht. Diese lässt sich durch punktförmige Hautläsionen am Tier erkennen und führt in kürzester Zeit zum Tod der Salamander. Noch gibt es in Baden-Württemberg keinen nachgewiesenen Befall mit Bsal. Wer tote Tiere findet, soll auch dies mitteilen. Die Informationen werden dann gegebenenfalls an entsprechende Fachinstitutionen weitergeleitet.

Der abschließende Appell der Naturschützer: Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Tiere und ihre Lebensräume nicht stören. Betreten Sie keine geschützten Biotope und bleiben Sie möglichst auf den Wegen.

Fundmeldungen bitte an die-region-forscht@nazoberedonau.de. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 07466 / 92 80 13.