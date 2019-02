Arnold Stadler wird Ehrenbürger von zwei Gemeinden

Die Stadt Meßkirch und die Gemeinde Sauldorf wollen gemeinsam den Schriftsteller Arnold Stadler anlässlich seines 65. Geburtstags am 9. April zum Ehrenbürger der beiden Kommunen ernennen. Zu diesem Anlass wird es am Freitag, 12. April, eine Abendveranstaltung geben, bei der Stadtler ausgezeichnet wird. Vor diesem Hintergrund findet auch vom 12. bis 14. April eine interdiziplinäre Tagung zum Werk Stadlers im Schloss Meßkirch statt. Stadler ist in Meßkirch geboren und aufgewachsen und lebt derzeit in einem Teilort von Sauldorf. Das Programm der Tagung wurde von einem Team von Fachleuten erarbeitet. Die SZ wird darüber noch berichen.