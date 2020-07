Arbeiter verletzt sich mit Motorsäge

Eine größere Schnittwunde am Bein hat sich am späten Montagnachmittag ein Angestellter eines Sägewerks in Sauldorf beim Arbeiten mit einer Motorsäge zugezogen, das geht aus einer Polizeimitteilung hervor. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während seiner Arbeit mit der Säge trug er keine Schnittschutzhose und war auch nicht im Besitz eines erforderlichen Motorsägenlehrgangs. Die Polizei prüft, ob schuldhaftes Verhalten Seitens der Verantwortlichen des Sägewerks vorliegt.