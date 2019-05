Am Freitag Heimspiel für den BSV

Mit der Begegnung zwischen dem BSV 07 Schwenningen und der SG Bösingen II/Beffendorf beginnt am Freitagabend der 28. Spieltag der Fußball-Bezirksliga Schwarzwald. Anstoß im Gustav-Strohm-Stadion ist um 19.30 Uhr. Die anderen sechs Partien finden am Sonntag statt.

Für beide Teams ist der Ausgang der Partie bedeutungslos. Nachdem der BSV-Abstieg besiegelt ist, stellt sich bei der Heimmannschaft die Frage der Motivation. Beim Auswärtsspiel in Bochingen am vergangenen Spieltag führte die Spielvereinigung nach 25 Minuten bereits 6:0. Das Spiel endete 6:1. Da nach dem Spiel gegen Bösingen II/Beffendorf noch Tuttlingen und Trossingen als Gegner warten, können die Schwenninger vermutlich nur auf Schadensbegrenzung aus sein.

Die SG aus Bösingen und Beffendorf machte ihre Sache in der Rückrunde besser und arbeitete sich auf Rang sieben vor. Mit 34 Punkten ist der Klassenerhalt sicher. Der jüngste 6:1-Sieg über Aufsteiger SG Deißlingen/Lauffen unterstrich die zuletzt gute Form mit drei Siegen in Folge. In der Hinrunde fügte man dem BSV eine hohe Niederlage zu (7:0).

Aktuell ist es unwahrscheinlich, dass sich der Gastgeber noch mit einem Punktgewinn an den letzten Spieltagen aus der Liga verabschieden kann. Druck verspürt keines der Teams.