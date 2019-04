Am Dienstag ist Saisonstart beim Campus Galli

Zwei Wochen vor dem Start der Osterferien in Baden-Württemberg öffnet Campus Galli am Dienstag, 2. April, wieder seine Tore. Das Projekt geht bereits in die siebte Saison, in der es auf der Mittelalter-Baustelle durch vieler Hände Arbeit weiter vorangehen soll.

Der Schwerpunkt soll in diesem Jahr der Bau der Scheune sein. Neben den Gärten soll dann die große strohgedeckte Scheune entstehen, womit dann eine Ecke des Klosterplans von St. Gallen sehr gut im Gelände sichtbar wird. In der geplanten Bauabfolge ist sie eines der ersten und bislang das größte Gebäude des Klosterplans, das auf dem Campus Galli realisiert wird. Sie dient in Zukunft zur Lagerung von Heu und Stroh und als wetterfester Raum für die Museumspädagogik.

Der zweite Schwerpunkt wird die Vollendung des Obstgartens sein. Er soll einen Torbogen als Eingang und ein hölzernes Kreuz im Zentrum enthalten. Der freistehende Torbogen, für dessen Bau die Zimmermänner ein spezielles Holzgerüst fertigen müssen, ist eine handwerkliche Premiere und damit eine neue Herausforderung für die Klosterbauer. Das spätere Großkloster soll einmal eine Vielzahl solcher Arkaden besitzen, und so sei dies ein wichtiger Schritt, um Erfahrungen zu sammeln und die weitere Planung voranzubringen.

Auch ein Glockenturm, der im letzten Herbst neben der Kirche errichtet wurde, ist dieses Jahr neu zu bewundern. Zur Mittagszeit läutet darin die vor Ort selbst gegossene Bronzeglocke. Das Dach des Turms wird in den ersten Wochen nach Saisonbeginn fertiggestellt.

Neben all den großen und kleinen Bauprojekten gilt es auch den „mittelalterlichen Alltag“ zu bewältigen: der Acker muss bestellt, die Tiere gefüttert und die Kleidung genäht werden. Den Mitarbeitern des Klosterstadt-Projekts wird es jedenfalls auch in diesem Jahr nicht langweilig werden.