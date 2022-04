Altkleidersammlung DRK-OV Heuberg-Donautal im April

„Wir wollen Ihnen an die Wäsche“ – mit diesem schelmischen Spruch hat der DRK-Ortsverband Heuberg-Donautal für seine Altkleidersammlung am vergangenen Wochenende geworben und genau das hat der Bürgermeister von Stetten am kalten Markt, Maik Lehn, getan. Zwar nicht als Bürgermeister, aber in seiner Eigenschaft als Vorsitzender ebendieses Ortsverbandes hat er sich eigenhändig der Aufgabe angenommen, den Bürgern auf diese Weise an die Wäsche zu gehen.

Zusammen mit den DRK-Mitgliedern Melanie Stroppel, Silke Mebold und Michael Fritz stand Lehn am Samstagmorgen auf der Ladefläche des Lkw und hat fleißig die am Straßenrand bereitstehenden Altkleidersäcke eingesammelt. „Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden“, teilte Lehn am Montag mit.

Im Vorfeld hatte das Bereitschaftsleiterteam des Ortsverbandes, Matthias und Heidi Boden, darüber aufgeklärt, dass der Erlös der Sammlung einzig der Arbeit des DRK vor Ort zugutekommt. Denn vielen Menschen sei immer noch nicht klar, dass die DRK-Ortsverbände keine Organisationen der öffentlichen Hand sind, sondern gemeinnützige Vereine, die die nötige Ausrüstung für ihre Rettungseinsätze selbst finanzieren müssen.

Nicht nur Verbandsmaterial und medizinische Ausrüstungsgegenstände, auch die eigene Aus-, Fort- und Weiterbildung muss selber bezahlt werden. Sogar das Helfer-vor Ort-Fahrzeug ist durch Eigenmittel und Spenden finanziert worden. Deshalb werde jeder Cent aus dem Verkauf der Kleidung in die Arbeit vor Ort investiert. „Tragfähige Kleidung wird auf jeden Fall als Kleidung weiterverwendet, anderes recycelt“, sagte der stellvertretende Bereitschaftsleiter Frank Steinbrück auf Nachfrage. „Es wird keine Ressource verschwendet“.

Insgesamt haben an dieser Sammlung 19 Personen teilgenommen, wovon einige Privatpersonen waren, also keine Mitglieder des Ortsvereins. Auch die für die Sammlung notwendigen Transportfahrzeuge haben helfende Unternehmen wie die Firmen Lorch aus Storzingen, Getränke-Nolle aus Stetten und das Kloster Beuron gestellt, aber auch „mein Schwiegervater“, so Frank Steinbrück.

Auf die Nachfrage beim Vorsitzenden Maik Lehn, warum das DRK in Stetten für Leute, die keine Zeit finden, termingerecht ihren Schrank zu misten oder den Sammlungstermin vergessen haben, keinen eigenen Sammelcontainer aufstellt, teilte der DRK-Ortsverbandschef mit: „Unser Problem ist, dass wir die Kleider irgendwo zwischenlagern müssen, weil wir alles zu einem festen Termin in einen Lkw verladen und dieser dann abgeholt wird“. Augenzwinkernd sagte weiter: „Da ich einen guten Draht zu unserem Bürgermeister habe, konnten wir im letzten Jahr einige Säcke im Goreth-Haus zwischenlagern.

Hiervon hat natürlich unsere diesjährige Sammlung auch profitiert, weil wir das Goreth-Haus nun wieder geleert haben“. (Das Goreth-Haus ist ein gemeindeeigenes Gebäude direkt dem Rathaus gegenüber, das zum historischen Gebäudeensemble des ehemaligen Schlosses derer von Hausen gehörte, dem heutigen Stettener Rathaus). In der Nachbesprechung der Altkleidersammlung sei schon ins Auge gefasst worden, „dass wir im Laufe des Jahres Termine bekannt geben werden, wo machen Leute, welche einfach nicht dazu kommen, ihren Schrank auszumisten oder den Termin vergessen, uns dann zur Zwischenlagerung die Säcke bringen können“, zeigte der Vorsitzende sein Herz für Terminsäumige.