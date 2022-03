Alpine Meisterschaften des Kreises Sigmaringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 12. März fanden in Damüls im Bregenzerwald die alpinen Meisterschaften des Landkreises Sigmaringen statt. Bestens organisiert von den beiden Ski-Clubs aus Meßkirch und Sigmaringendorf gingen 52 Läufer an den Start. Es wurden ein Riesenslalom und ein Slalom mit je einem Durchgang gefahren; die Snowboarder fuhren zwei Durchgänge Riesenslalom. Vom Ski-Club Kreenheinstetten war ebenfalls eine Mannschaft am Start und fuhr sehr gute Platzierungen ein.

Samuel Beil vom Ski-Club Kreenheinstetten war in beiden Disziplinen schnellster Schüler und sicherte sich den Kreismeistertitel im Riesenslalom und im Slalom. Insgesamt wurden zehn Podestplätze für den Ski-Club Kreenheinstetten eingefahren.

Folgende Platzierungen wurden in den einzelnen Disziplinen belegt. Im Riesenslalom, Klasse U12: 1. Beil Samuel; Klasse U14: 1. Koppenberg Moritz; Herren 61: 2. Gröner Helmut; Herren 51: 3. Volk Gerhard; Herren 41: 2. Geisel Thomas; Herren 31: 5. Volk Steffen. Im Slalom, Klasse U12: 1. Beil Samuel; Klasse 14: 1. Koppenberg Moritz; Herren 61: 2. Gröner Helmut; Herren 51: 3. Volk Gerhard; Herren 41: 2. Geisel Thomas; Herren 31: 5. Volk Steffen.