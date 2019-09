Albverein Stetten am kalten Markt wird 125 Jahre

Die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins (SAV) Stetten am kalten Markt hat am vergangenen Wochenende in der Storzinger Weckensteinhalle ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. Mit dem Besuch einer Biberburg, einem historischen Rundgang durch Storzingen und einer Besichtigung des in Eigenarbeit hergerichteten Vereinsheims lockte der Verein unter dem Vorsitz von Werner Bock zahlreiche Gäste an.

Schönstes Herbstwetter krönte das Jubiläum des Vereins, der sich den Themen Natur, Wandern und Heimat verschrieben hat. Das machte in seiner Ansprache sowohl der Vorsitzende als auch der Gauobmann des Oberen Donau Gaus, Claus Bayer, deutlich. Dieser lobte den Stettener Verein für seine Vielseitigkeit und rege Aktivitäten. Dabei hob Bayer die Besonderheiten hervor, so beispielsweise die von der Ortsgruppe initiierten Abendwanderungen mit Vesper. „Das ist eine tolle Idee nicht nur für ältere Menschen“. Auch die Nordic-Walking- und die Radfahrergruppe sowie die regelmäßig angebotenen Kulturveranstaltungen „zeichnen den Ortsverein Stetten aus“, sagte Claus Bayer. „Und dann das Schweizer-Häuschen! Da sind wir richtig neidisch!“, sagte der Gauobmann. Dieses Häuschen am Rande von Storzingen hatte das Ehepaar Schweizer dem Ortsverein vererbt, was angesichts der Renovierungsbedürftigkeit anfangs eher ein Problem war. Doch mit Eigeninitiative, Fleiß und Kreativität sei aus dem Häuschen ein schmuckes Vereinsheim geworden, das gerne besucht wird und heute der Stolz des Vereins ist.

Im Rahmen der Festansprachen zeichnete Bayer und der Vorsitzende Bock Sigrid Espe und Heinrich Mehling für verdiente und langjährige Mitarbeit im Verein aus. Sigrid Espe, die als Kulturwartin, Wanderführerin, Schriftführerin und Leiterin der Nordic-Walking-Gruppe das Vereinsleben rege beeinflusst, erhielt aus den Händen des Gauobmanns die silberne Ehrennadel. Heinrich Mehling, ein „Urgestein der Stettener Ortgruppe“ erhielt mit dem Ehrenschild die höchste Auszeichnung, die der Schwäbische Albverein zu vergeben hat. Mehling ist seit langen Jahren als Wegewart, Seniorenwart und stellvertretender Vorsitzender tätig. Bürgermeister Maik Lehn erinnerte in seiner Rede an die neun Männer, die im Jahr 1894 den Ortsverein gegründet haben. Dem Schutz der Natur und der Landschaft fühle sich der Verein seit der Gründung verpflichtet, so unterstütze er die Gemeinde seit vielen Jahren und Jahrzehnten in der Begehung und damit in der Instandsetzung des weitreichenden Wanderwegenetzes.

Auch bei der Beschilderung der Wanderwege sei der Albverein „stets ein kompetenter Partner, auf den wir auch in Zukunft nicht verzichten wollen“, sagte Lehn. Als Dank überreichte er dem Vorsitzenden ein Geschenk und einen Scheck in Höhe von 650 Euro. Auch Adrian Schiefer vom Landratsamt Sigmaringen würdigte den Verein als qualifizierten Partner in Sachen Wanderwege, Arten- und Naturschutz. Im Laufe des Tages konnte sich Interessierte bei einer Rückschau in Wort und Bild über die Tätigkeiten des Vereins informieren.