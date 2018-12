Albverein bereitet Jubiläumsfest vor

Die Hauptversammlung des Schwäbischen Albvereins der Ortsgruppe (OG) Stetten hat ganz im Zeichen des kommenden Jubiläums gestanden. Im nächsten Jahr kann die Ortsgruppe ihr 125-jähriges Bestehen feiern, deshalb wird es ein großes Fest geben, wie der Vorsitzende Werner Bock ankündigte.

„Die Grobplanung steht schon“, teilte Bock der Versammlung mit. Es werde aber fleißig an der Feinplanung gearbeitet. Fest steht, dass das Fest am 21. September im Haus Weckenstein in Storzingen steigen wird. Mit dem Dorfgemeinschaftsverein Storzingen sei bereits Kontakt aufgenommen worden. Dieser werde auch die Bewirtung beim Jubiläumsfest übernehmen. Auch die Alphornbläser und die Gruppe „Tiefes Blech“ der Feuerwehrkapelle hätten schon zugesagt, den Festakt musikalisch zu gestalten.

Bock bedauert in seinem Bericht das Gaststättensterben in Stetten, denn in jüngster Zeit haben sowohl das Gasthaus Kreuz als auch die traditionsreiche „Linde“ ihren Betrieb eingestellt. Bei der Durchführung von Veranstaltungen wie beispielsweise dem Älblerhock oder bei der Organisation der Einkehr nach Wanderungen bereite das immer mehr Schwierigkeiten, so der Vorsitzende.

Durchschnittsalter bei 60 Jahren

Er gab den aktuellen Mitgliederstand mit 100 Personen an, wobei das Durchschnittsalter der Mitglieder derzeit bei 60, im Ausschuss bei 73 Jahren liegt. Davon sind 55 Prozent weiblich und 45 Prozent männlich. Im vergangenen Vereinsjahr haben im „Schweizerhäuschen“ – eine vereinseigene Hütte – wieder erfolgreiche Veranstaltungen stattgefunden, wie das zehnjährige Jubiläum der Nordic-Walking-Gruppe unter der Leitung von Sigrid Espe. Diese Gruppe habe sich übrigens unter ihrer Führung fast schon zum „Rückgrat der OG entwickelt“.

Auch das Morgenfrühstück, Sommer- und Oktoberfeschtle seien im Schweizerhäuschen gefeiert worden. Werner Bock berichtete, dass der Verein einen Gasgrill geschenkt bekommen habe, auch wurden neue Stühle und Tische für die Außenbewirtung angeschafft. Für das kommende Frühjahr ist geplant, die Terrasse vor dem Häuschen zu erneuern, „unsere wichtigste Aufgabe für 2019“, so Bock. Dank Dorit Neusch gibt es auch wieder einen Internetauftritt, hob der Vorsitzende hervor, „Sie kümmert sich mit viel Engagement darum“.

Daneben ließ Bock in seiner zusätzlichen Funktion als Wanderwart das zu Ende gegangene Wanderjahr Revue passieren. Nicht zuletzt wegen anhaltend schönen Wetters in 2018 seien alle Veranstaltungen gut besucht gewesen. Einzelheiten hierzu samt Fotoschau stellte Heinrich Mehling, Vereinsstatistiker, Radwander- und Wegewart des Vereins, vor. „2018 war für die OG ein erfolgreiches Jahr“, war das Fazit der Vereinsführung. Mehlings Statistik listete 124 Tage auf, an denen die OG 1797 Menschen „in Bewergung gebracht hat“. Darunter waren 398 Wanderer, 267 Radler und 850 Teilnahmen waren beim Nordic-Walking zu verzeichnen. Dazu kamen 112 regelmäßige Stammtischbesucher und 167 nahmen an kulturellen Veranstaltungen teil.

Gauobmann Claus Bayer zollte der OG Respekt und Anerkennung für ihre rege Aktivitiät. Naturschutzwart Rolf Schneemilch bereitete das „drastische Insektensterben“ große Sorgen. Er rief Gartenbesitzer dazu auf, einen Beitrag zu leisten, diesem Trend entgegen zu wirken. „Anstatt den Vorgarten mit Schotter und Geröll zu gestalten, sollte einer insektenfreundlichen Bepflanzung der Vorzug gegeben werden“. Er richtete ein Lob an die Gemeinde für die Wildblumenwiese beim Knusperhäusle und anderen Straßenrändern. Auch von seiner Passion als Silberdistel-Zähler hatte er Negatives zu berichten. Speziell auf den Gemarkungen Unter- und Oberschmeien seien Rückgänge dieser unter Schutz stehenden Pflanze zu beklagen, sagte er.