Aktiv das Zusammenleben gestalten

Die Stadt Meßkirch und ihre Integrationsbeauftragte Martina Eisele planen im kommenden Jahr eine Veranstaltung unter dem Titel „ZusammenLebenBewegen – Sei dabei“, mit der sie das gedeihliche Miteinander von Bürgern, Zugezogenen und Migranten fördern wollen. Zu diesem Zweck findet am Freitag, 25., und Samstag, 26. Januar, eine Informations- und Beteiligungsveranstaltung in der Halle am Feldweg statt.

Das Land Baden-Württemberg fördert 23 Kommunen für eine vorbildliche Beteiligungs- und Engagementkultur vor Ort, die alle Bevölkerungsgruppen einschließt. Meßkirch hat die Teilnahme an diesem Programm beantragt und wurde ausgewählt. Bis Oktober 2019 sollen Projekte für Meßkirch jetzt entwickelt und umgesetzt werden. Ein erster Schritt ist die anstehende Beteiligungsveranstaltung, wo ein kraftvolles Zukunftsbild entwickelt werden soll.

In den vergangenen Wochen hat sich eine Runde von Vertretern aus Institutionen und Vereinen mehrmals getroffen um diese Veranstaltung vorzubereiten. Dabei waren sich die Teilnehmer einig, dass Meßkirch mit seinen sieben Ortsteilen und der Kernstadt eine Gemeinde zum Wohlfühlen ist. Das möchte man allen Einwohnern vermitteln und sie an der Gemeinschaft teilhaben lassen.

Unterschiedliche Perspektiven

In der Veranstaltung können Bürger das Zusammenleben gemeinsam weiterentwickeln. Unterschiedliche Perspektiven der Teilnehmer ermöglichen eine bunte Palette an Ideen und Maßnahmen. Die verschiedenen Angebote, zum Beispiel der Vereine, sollen besser bekannt gemacht werden und Initiativen aus Reihen der Jugend oder der Senioren aufgegriffen werden.

Wie geht es neu zugezogenen Bürgern mit und ohne Migrationshintergrund in Meßkirch? Was braucht ein Mensch zum Ankommen und Bleiben? Das sind Themenkreise, die bei der Beteiligungsveranstaltung besprochen werden sollen. „Integrationsbeauftragte sind insbesondere für Vernetzung zuständig“, sagt Martina Eisele. „Vernetzung scheitert im Alltag oft aus zeitlichen Gründen, weil jeder vorrangig mit seinen Aufgaben beschäftigt ist. Diese Veranstaltung ermöglicht eine spannende Zusammenarbeit von unterschiedlichen Menschen, die das Miteinander im Alltag verändern kann. Und sie nutzt demokratische Strukturen, die uns bewusst machen, dass Bürgerbeteiligung sinnvoll und bereichernd sein kann.“

Die Zahl der Plätze bei diesen Veranstaltung ist begrenzt. Deshalb sollte man sich rechtzeitig anmelden. Teilnehmen kann jeder ab einem Alter von zwölf Jahren. Die Organisatoren hoffen auf eine möglichst breite Beteiligung aller Alters- und Bevölkerungsgruppen. Die Veranstaltung ist ein Gesamtprozess, der sich über beide Tage erstreckt. „Bitte nehmen Sie sich diese Zeit und nutzen Sie die Chance, sich aktiv einzubringen und das Zusammenleben vor Ort mitzugestalten“, sagt Martina Eisele. Angeleitet wird die Veranstaltung von einem erfahrenen Moderatorenteam. Eingeladen sind neben den Bürgern auch Vertreter von Unternehmen, Vereinen, der Kirchengemeinden, sozialen Einrichtungen und Initiativen.

Es gibt verschiedene Wege, sich anzumelden. Im Bürgerbüro der Stadt gibt es Anmeldebögen. Ferner kann man sich bei Martina Eisele per E-Mail anmelden: martina.eisele @messkirch.de oder auf der Homepage www.messkirch.de/ZusammenLebenBewegen