Adler spielerisch zu stark für Schwäne

Die Wild Wings haben am Freitag vor 4964 Zuschauern zu Hause gegen die Adler Mannheim mit 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) verloren. Die Schwäne lagen schon 0:3 hinten.

Die Stimmung war vor dem Derby in der fast ausverkauften Helios-Arena absolut prächtig.

Bei den Adlern fiel der alte Haudegen David Wolf kurzfristig verletzungsbedingt aus. Dennoch dominierte der Favorit das erste Drittel ganz klar Die Gäste waren immer einen Schritt schneller, spielerisch total überlegen. Borna Rendulic brachte Mannheim bereits nach 33 Sekunden in Front. SERC-Kapitän John Ramage hatte im eigenen Drittel einen schlampigen Pass gespielt. Anschließend Überzahlspiel für die Wild Wings. Das Powerplay war aber viel zu statisch. Bei fünf gegen fünf verlor Verteidiger Johannes Huß die Scheibe im eigenen Drittel, Stefan Loibl hätte beinahe das 0:2 markiert. Jordan Szwarz verpasste ebenfalls knapp. Tim Wohlgemuth hatte mit einem Pfostenschuss Pech. Matthias Plachta zog ab, Goalie Joacim Eriksson war aber mit der Fanghand da. Schwenningen brachte keinen geordneten Spielaufbau zusammen. Das Beste nach dem ersten Drittel war aus Sicht der Gastgeber, dass es nur 0:1 stand. Die Wildschwäne kamen dann etwas griffiger aus der Kabine. Manuel Alberg näherte sich wenigstens mal dem von Felix Brückmann gehüteten Adler-Kasten an. Doch dann netzte Luca Tosto trocken zum 0:2 (26.). Miks Indrasis besaß dann endlich auch zwei gute Möglichkeiten für den SERC, Brückmann war auf dem Posten. Dann eine Traumkombination der Gäste, zwischen Loibl, Nicolas Krämmer und Plachta. Der Ex-Schwenninger Plachta konnte unhaltbar einnetzen. Anschließend agierten die Schwäne erneut in Überzahl. Ville Lajunen zog ab und Tylor Spink vermochte erfolgreich abzufälschen. Jetzt war plötzlich auch die Kulisse in der Helios-Arena da, nachdem zuvor die 300 mitgereisten Mannheimer Fans drohten die akustische Oberhand zu gewinnen. Sebastian Uvira vergab die große Chance auf den direkten Anschluss. Auf der anderen Seite hielt dann Eriksson gegen Loibl. Plachta musste in die Kühlbox. Der SERC zog ein gutes Powerplay auf, Tyson Spink brachte den Puck aber nicht unter. . Dann kassierte Ramage die erste Strafe für Schwenningen. Das Überzahlspiel der Adler war aber nicht überzeugend Die Schwäne hätten dringend treffen und den direkten Anschluss schaffen müssen. So vermochten die Adler mit ihrer spielerischen Klasse die Zwei-Toreführung im Schlussdrittel zunächst verwalten. Dann aber doch Tylor Spink , lochte aus kurzer Entfernung zum 2:3 (53.). „Auf geht’s Schwaben schießt ein Tor, schießt ein Tor für uns“, flehten die SERC-Fans den Ausgleich herbei. Hungerecker verpasste aber die Scheibe. Zwei Minuten vor Schluss nahm Kreis eine Auszeit und zog seinen Torwart. Doch Plachta traf 37 Sekunden vor Schluss in den leeren Kasten zum 4:2 für Mannheim.

Am Sonntag, 19 Uhr, gastieren die Wild Wings bei den Grizzlys Wolfsburg.

Tore: 0:1 erste Minute Rendulic, 0:2 26. Tosto, 0:3 27. Plachta (Loibl, Krämmer), 1:3 31. Tylor Spink (Lajunen), 2:3 53. Tylor Spink (Hungerecker, DeFazio), 2:4 60. Plachta.

Strafen: Schwenningen vier, Mannheim acht Minuten.

Schiedsrichter: Benjamin Hoppe (Bad Nauheim) und Andre Schrader (Dorsten)