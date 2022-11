Acrylmalerei auf Glasplatten

Die Galerie Wohlhüter in Leibertingen-Thalheim, Kreuzstraße 12, eröffnet am Sonntag, 6. November, von 11 bis 17 Uhr die Ausstellung „Thomas Deyle – Scarabaeus“. Um 12 Uhr findet zwischen Galerist Werner Wohlhüter und Deyle ein Gespräch statt, danach ist der Künstler bis 17 Uhr anwesend und begleitet Interessierte laut Ankündigung durch die Ausstellung.

Über den Künstler ist laut Pressemitteilung einem Eintrag im Kulturblog von Rainer Zerbst unter dem Titel „Thomas Deyle: Transzendenz der Farbe“ folgendes zu lesen: Deyle ist ein herkömmlicher Maler, der auf Acrylglaslatten Farbe aufträgt, zwar nicht mit dem Pinsel, sondern mit einer Walze, aber es ist ganz gewöhnliche Acrylfarbe, die er selbst herstellt, denn für sein Verfahren benötigt er eine ganz dünne Farbstruktur. Bis zu tausend Schichten trägt er so auf die durchsichtige Acrylscheibe auf. Diese Farben gehen in andere über, kaum merklich, und verwandeln sich dabei. Man könnte Deyle einreihen in die Tradition der Farbfeldmalerei, könnte an einen Mark Rothko denken, dessen Bildflächen ähnlich wie die Deyles den Betrachter zur Reflexion, zur Versenkung herausfordern. Deyles Bilder sind mit diesen Traditionen nicht vergleichbar, denn es sind keine Bildflächen, es sind undefinierbare Gebilde. Die Flächen dehnen sich zu einem Farbraum aus.

Thomas Deyle, 1957 geboren in München, studierte von 1978 bis 1985 an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart sowie Geschichte an der Universität Stuttgart. 1984 erhielt er den Akademiepreis der Kunstakademie Stuttgart, von 1979 bis 1985 war er Stipendiat des Evangelischen Studienwerkes (Schwerte). Von 1988 bis 1990 erhielt Deyle ein Graduiertenstipendium des Lande Baden-Württemberg, 2006 folgte das Kulturstipendium Attendorn. Seit 1986 ist er freischaffender Künstler, derzeit lebt er in Köln. Arbeiten von ihm befinden sich in internationalen privaten und öffentlichen Sammlungen. Thomay Deyle ist auch Mitglied im Deutschen Künstlerbund.