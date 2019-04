Achtjähriges Kind vom Auto erfasst

Schwere Verletzungen hat ein acht Jahre altes Kind am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf dem Fußgängerüberweg im Bereich Stockacher Straße nähe Adlerplatz erlitten. Zeugen beobachteten, wie das Kind vom Mühlenweg her durch die dortige Unterführung und gleich anschließend hinter einem am Fußgängerüberweg parkenden Lastwagen auf die Straße rannte, so die Polizei. Die 57-jährige Fahrerin eines Opel fuhr auf der Stockacher Straße in Richtung Stadtmitte und sah das hinter dem Lastwagen auf die Fahrbahn laufende Kind erst, als dieses bereits auf dem Fußgängerüberweg war. Trotz einer Vollbremsung wurde das Kind durch den Opel erfasst. Das Kind musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.