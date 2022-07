Abschiedskonzert des Beuroner Chors mitten im Wald

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Beuroner Chor hat sein letztes Konzert auf dem Welschenberg in der Ruine Maria Hilf veranstaltet. Rund 400 Besucher folgten der Einladung und ließen sich die Darbietungen, umgeben von dem besonderen Flair des Ortes, nicht entgehen. Somit blickten die Sängerinnen und Sänger bei angenehmen Temperaturen auf eine proppenvolle Zuschauerkulisse, die erwartungsvoll dem Konzert entgegenfieberten. Nach dem Einmarsch des Chores gehörte dem Bläserensemble der Stadtkapelle Mühlheim unter Leitung von Antal Fenyvesi mit einem Allegro von Georg Philipp Telemann der Anfang.

Vom 16. Jahrhundert bis zur Moderne reichten die Stücke, die die Besucher im Anschluss zu hören bekamen. Der Dirigent Hans-Peter Merz hat mit seiner Stückauswahl den Nerv der Zeit getroffen und das Konzert mit dem Friedenskanon „Da pacem domine“ von Melchior Frank und dem „Dona nobis Pacem cordium“ mit dem Solisten Oliver Geiger begonnen. Wenig später erfolgte der erste gemeinsame Auftritt mit dem Bläserensemble bei „Such wer da will ein ander Ziel“ – ein musikalisches Zusammenspiel, das harmonierte.

Passend zur Umgebung rund um die Kirchenruine Maria Hilf hallte es dann vierstimmig beim „Abschied vom Walde“ und der „Waldandacht“ über den Welschenberg hinaus. Der Mutter Gottes zu Ehren wurden das „Ave Maria“ von Mozart und das „Gegrüßet seist du Maria“ von einem anonymen Komponisten gefühlstark vorgetragen. Zwischen den Gesangseinlagen brillierte das Bläserensemble mit traditionellen und modernen Werken wie des „Alleluja, I heard a voice“ von J. Michel. Nach dem „Locus iste“ von Anton Bruckner, bedankte sich der Chorvorstand bei allen Mitwirkenden und dem treuen Publikum, bevor Pfarrer Klose den abschließenden Segen erteilte. Nach dem „Irischen Segenswunsch“ und dem Te Deum, bei dem alle Besucher kräftig mitgesungen haben, belohnten die begeisterten Zuhörer die Darbietenden mit langanhaltendem Applaus.

Mit diesem Konzert endet die Ära Beuroner Chor. Der Chor, der 1976 von Sigmund Lang gegründet wurde, löst sich nun altershalber auf. Seit seiner Gründung widmete sich der Chor ganz der Pflege geistlicher Musik und unterstützte mit seinen Benefizkonzerten in all den Jahren die beiden Fördervereine zur Erhaltung der Kirchenruine Maria Hilf und des Klosters Beuron. Erzabt Tutilo bedankte sich in seiner Ansprache für die jahrelange finanzielle Unterstützung.