Ablachtalbahn mit Eselsgespann ziehen

Den ersten anerkennenden Applaus hat es für die Fuchszunft beim Bürgerball in Menningen, mit der Vorführung des immer wieder gern gesehenen Fuchstanzes gegeben.

Für närrische Stimmung im vollbesetzen Gemeindesaal sorgte DJ Florian und die beiden Musikmädels, Hanna und Natali. Sie führten in lustiger Manier durchs das hochnärrische Programm, bei dem die Menninger Vereine unter der Regie von Marina Grüninger und Tobias Schatz drei Stunden mit Spaß, Spiel und Tanz für Unterhaltung sorgten. Dabei wurden vom närrisch gelaunten Publikum immer wieder Zugaben verlangt und die Beiträge mit stürmischem Beifall gefeiert.

Es waren die Musik-Mädels, die mit einem flott einstudierten Tanz mit Disco-Musik die Stimmung anheizten. Ihre besondere Mühe hatte Marina Grüninger beim Sketch mit Tobias Schatz „Je älter desto blöder“, wo es zum Spaß des Publikums in der Unterhaltung der beiden alten Leute nur Missverständnisse gab. Die bekannten „Gigs-Trinker“ vom Zunftrat der Fuchszunft zeigten sich in schwunghafter Manier als die „Gigsindianer“ mit einem prächtig aufgestellten Totem-Pfahl, um den sie ihre großen tänzerischen Talente zeigten.

Maulwurf betrachtet das Geschehen von unten

In einem Zwiegespräch unterhielt sich Marina Grüniger mit ihrem Foxy über die Männerwelt , wo drei heimische Junggesellen als besonders heiratsfähig zur Auswahl standen. Besonders spannend war das Dorfgeschehen, das Tobias Schatz als Maulwurf verkleidet, „von unten gesehen“ ans Tageslicht brachte. Da war doch die nicht endende Eselei bei Familie Molz. Auch die besonderen Umstände beim Einkauf von Elke Buuck in Sigmaringen, die mit einem Schluck Wasser hätten gelöst werden können. Auch das große einvernehmliche Arbeiten von Markus Arendt und Franz Kunanz, die sich einig sind, „durch Schaden wird man auch mit dem Unimog klug“ , wurde eingehend beleutchtet. Der Maulwurf selbst war eine lustige Geschichte, die sich auf dem Sportgelände abspielte, wo Platzwart Patrik Strobel täglich die unterirdische Lebensweise mit ansehen musste, bis es ihm letztendlich, nach vielen Fehlschlägen gelang, das kleine Pelztierchen in die Falle zu locken.

Auch das Urlaubserlebnis der Familie Thomas Kopf in Italien, war eine besondere Lachnummer des Abends. „Hipp Hipp Hurra“ hieß es anschließend bei der Damengruppe mit ihrem feurigen Tanz zu bekannten Melodien aus der Rockszene. Ein seltsames Spiel war der Sketch „Im Kino“, kein Wort wurde gesprochen, zwischen den sechs Kinobesuchern, nur die Mimik und die besonderen Zeichen galten bei den sechs Akteuren, was ein Lacherfolg im vollbesetzen Gemeindesaal war. Eine einzigartige Nummer brachten die Tänzer mit ihrem „Hütchenspiel“ und der entsprechend eingespielten Musik, es waren großartige Künstler mit ihrer interessanten Kopfbedeckung.

Bevor die Zunfträte ihren obersten Präsidenten Winfried Stengele mit einem Wurfspiel vom Totem-pfahl befreien konnten, was ihnen auch mit dem Auftritt der Musiker gelang, waren es die Mädchen und Jungen der KLJB. die sich mit den Ortschaftswahlen und ihren Themen für das Dorf beschäftigten.

„Keine Geschwindigkeitsbegrenzung in Leitishofen sondern in der Schinde hieß es. Ein weiteres Thema war, wie auf den Bilden gezeigt wurde, dass ein Kreisverkehr in Leitishofen eingerichtet werden soll. Die Ablach muss außerdem schiffbar gemacht werden, war ein Antrag, damit dort auch künftig große Luxus-Liner fahren können.

Selbst die Ablachtalbahn hat wieder eine Zukunft, wie von der KLJB-Gruppe in bildlicher Darstellung gezeigt wurde. Das Projekt soll jedoch mit einem Eselgespann der Familie Molz vorerst in Fahrt kommen.

Beim großen Finale gab es stehend Beifall für die Akteure des Abends, unter denen viele junge Gesichter aus den heimischen Vereinen zu sehen waren, die zur Freude der Besucher mitwirkten und für gute Laune sorgten.