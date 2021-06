Ablachtalbahn: Meßkirch erhält Zuschuss für Machbarkeitsstudie

Im Alter von nur 51 Jahren ist vor kurzem Julia Katjana Sedelmayr in Aulendorf verstorben. Seit Jahrzehnten verbindet man den Namen Sedelmayr mit der gleichnamigen Musikschule und mit dem international renommierten Akkordeonorchester. Beides Eckpunkte im Leben der Verstorbenen, das von Kindesbeinen an von der Musik geprägt war.

Ihre Schulzeit verbrachte Sedelmayr in Aulendorf. Erst nach dem Abitur zog es sie in die Ferne. Zunächst zu der bekannten Musikhochschule in Trossingen, später aber auch nach Hamburg und Hannover.