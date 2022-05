Abiturienten geben NS-Opfer einen Teil seiner Würde zurück

Mit einer kurzen und beeindruckenden Feier haben Abiturienten des Martin-Heidegger-Gymnasiums einen Gedenkstein für den ukrainischen Zwangsarbeiter Iwan Sadowez auf dem Meßkircher Friedhof enthüllt. 77 Jahre nach Kriegsende erhält das Grab des von der SS erschlagenen KZ-Häftlings damit einen Namen.

Iwan Sadowez war einer der vielen ukrainischen Zwangsarbeiter, die im Zweiten Weltkrieg in nationalsozialistische Konzentrationslager eingewiesen wurden. Vom KZ Spaichingen aus trat er im April 1945 seinen letzten Marsch an: Um die Befreiung der KZ-Häftlinge durch die Franzosen zu verhindern, trieben die SS-Wachmannschaften die Häftlinge Richtung Alpen. Jeder, der nicht weiter konnte, wurde erschlagen oder erschossen. Dieses Schicksal ereilte auch Iwan Sadowez bei Meßkirch. Sein Leichnam wurde zunächst in einem Wald bei Meßkirch notdürftig verscharrt, schließlich auf dem örtlichen Friedhof als „Unbekannter“ begraben.

Mit eindringlichen Worten verdeutlichten die Abiturienten zusammen mit ihrem Geschichtslehrer Markus Fiederer, warum der Gedenkstein wichtig ist: Als Mahnung gegen Krieg und Menschenverachtung, aber auch als Zeichen dafür, dass kein Schicksal auf dieser Welt namenlos bleiben darf. Mit blauen und gelben Blumen zeigten die Schüler auch ihre Solidarität mit allen Menschen in der Ukraine, die 77 Jahre später wieder zu Opfern eines Krieges werden. Dazu passend trug Carolina Benkler aus der fünften Klasse des Gymnasiums ein Friedenslied vor und berührte die Anwesenden mit ihrer klaren und weichen Stimme.

Abiturient Niklas Zwick erklärte, dass der Gedenkstein mit einem QR-Code versehen ist, über den alle Interessierten den Leidensweg des NS-Opfers nachvollziehen können. Geschichtslehrer Markus Fiederer verdeutlichte, dass das Grab nicht mehr namenlos, aber inzwischen auch nicht mehr „gesichtslos“ ist: Zur großen Freude der Schüler hat die Familie Sadowez dem Meßkircher Gymnasium ein Foto zukommen lassen, auf dem ihr Vorfahre Iwan Sadowez abgebildet ist.

Die Abiturienten bedankten sich bei großzügigen Spendern, die innerhalb kürzester Zeit die Finanzierung des Gedenksteins auf dem Friedhof möglich gemacht haben. Abschließend sprach Dekan Stefan Schmid ein Segensgebet über den Gedenkstein und betonte noch einmal die Botschaft der Feier: Kein Mensch auf dieser Welt darf namenlos bleiben.