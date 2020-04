Ein 86-Jähriger hat am Donnerstagmorgen einen Unfall verursacht. Er übersah beim Einfahren in den Kreisverkehr in der Ortsmitte von Stetten einen 55-Jährigen und kollidierte mit diesem. Personen kamen nicht zu Schaden. Wie die Polizei mitteilt, entstand Schaden in Höhe von 20 000 Euro.