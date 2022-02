85-Jähriger missachtet Vorfahrt

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Ziegelbühlstraße ereignet hat. Ein 85 Jahre alter Fiat-Fahrer missachtete aus der Graf-Mangold-Straße kommend die Vorfahrt eines 55-jährigen Ford-Fahrers. Das teilt die Polizei mit. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Fiat um die eigene Achse gedreht und kippte auf die Beifahrerseite. Beide Fahrer sowie die 44-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Kliniken gebracht. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den Fiat. Da zunächst gemeldet wurde, dass eine Person bei dem Unfall eingeklemmt wurde, war auch die Freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen vor Ort. Dies bewahrheitete sich jedoch nicht.