84-Jährige missachtet Vorfahrt

Beim Überqueren der Ziegelbühlstraße in Meßkrich hat eine Autofahrerin am Montagmorgen die Vorfahrt nicht beachtet und so einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 84-jährige Autofahrerin gegen 7.20 Uhr aus dem Steinbruchweg über die Ziegelbühlstraße in Richtung Graf-Mangold-Straße. Dabei übersah sie einen stadtauswärts fahrenden Mitsubishi und stieß mit ihm zusammen. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von jeweils zirka 4000 Euro. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.