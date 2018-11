800 Besucher kommen zur Drei-Länderkaninchenschau

An zwei Tagen haben der Kleintierzuchtverein Meßkirch und Krauchenwies ihre jährliche Kleintierschau in der Stadthalle in Meßkirch abgehalten. In diesem Jahr waren auch Züchter aus der Schweiz und aus Österreich dabei. So begrüßte Bernhard Fuchs, erster Vorsitzender, zur „ersten Dreiländer-Kaninchenschau.“ An die 500 Kaninchen und Tauben in verschiedenen Rassen und Farbenschläge, waren im Vorfeld gut versorgt. Im umfangreichen Informationskatalog gab es den Überblick der Züchter, sowie die Bewertung und die damit verbundenen Preise. Der überaus gute Besuch dürfte als Anerkennung für die gebotene Leistung gelten, so Bernhard Fuchs.

Abwechslungsreich war es den ganzen Sonntag – für Erwachsenen, wie auch für die vielen Kinder, die immer wieder vorsichtig die lieben Häschen streicheln konnten. Musikalische Unterhaltung im böhmisch-mährischen Stil bot die Blaskapelle Peng, die seit mehr als 20 Jahren mit ihrem Auftritt bei der Kleintierschau in Meßkirch zugegen ist.

Als interessant erwies sich auch die Erzeugnis-Schau der Frauengruppe des Kleintierzuchtvereins Konstanz. Gut belegt war der große Tombola-Stand bei dem die Glückslose so manche Kinderaugen strahlen ließen. Mit dem großen Mittags-Büffet, wie auch Kaffee und Kuchen im abgetrennten Ausstellungsbereich konnte man alles für einen unterhaltsamen Sonntagnachmittag in Verbindung bringen.

Einen großartigen ersten Platz erreichte in der Kategorie „Klein-Rex-Kaninchen“ der Schweizer Fritz Augstburger aus Walliswil bei Bern – als Gastaussteller in der Europa-Wertung für seinen Dalmatiner-Rex. So dass sich der weite Anfahrtsweg von knapp 200 Kilometern für den Züchter sich doch gelohnt hatte, wie er lachend anmerkte. Er hat schon das vierte Jahr an der Ausstellung in Meßkirch teilgenommen.