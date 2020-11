80-jähriger Forstarbeiter von Fichte getroffen

Ein 80-jähriger Forstarbeiter hat sich am Dienstagmorgen gegen 9.30 Uhr bei Baumfällarbeiten schwer verletzt. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, wurde er im Waldgebiet Hackenberg von einer umfallenden Fichte erfasst. Der Mann war mit der Bedienung des Baumrückschleppers beauftragt, hatte sein Fahrzeug kurzzeitig verlassen und war offensichtlich versehentlich in den Gefahrenbereich eingetreten. Er erlitt schwere Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Neben Polizei und Rettungskräften waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Meßkirch und Inzigkofen mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften am Einsatzort.