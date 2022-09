73-Jähriger fährt angetrunken anderes Auto an

Ein 73-jähriger Audifahrer hat am Sonntagnachmittag beim Rangieren mit seinem Fahrzeug einen abgestellten Wagen im Kapellenweg in Schwenningen berührt. Durch die Kollision wurde die Tür des geparkten VW beschädigt, und beim Audi entstand ein Schaden an der Kofferraumklappe. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizisten fest, dass der Unfallverursacher angetrunken war, was ein Atemalkoholtest bestätigte. Im Anschluss musste der 73-Jährige die Polizisten zur Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 800 Euro.