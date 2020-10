6. Jahrgangsstufe sammelt Erfahrung beim Profi-Training

Beim ersten Kinderfußballtag am Schulzentrum Stetten am Donnerstag konnten die Lernpartner der 6. Jahrgangsstufe erste Erfahrungen mit professionellem Fußballtraining sammeln. Trainer Günter Rommel von der Fußballschule Goal, der über eine DFB-A-Lizenz verfügt, unterwies die Schüler in den Grundtechniken Passen, Schießen, Dribbeln und Fintieren.

Die beiden Lerngruppen freuten sich über ein Materialpaket mit Trainingsutensilien, mit denen man teils anspruchsvolle Technik- und Koordinationsübungen absolvieren konnte. Bei der anschließenden Preisverleihung durfte jeder Schüler seine Teilnehmerurkunde sowie ein T-Shirt in Empfang nehmen, wenn auch wegen der geltenden Hygienevorschriften ohne Publikum.

Das Schulzentrum hofft, dass die Veranstaltung dank der vielfältigen Unterstützung heimischer Sponsoren auch im nächsten Jahr wieder stattfinden kann.