53-Jähriger enttarnt Betrügerin

In Stetten am kalten Markt ist es am Donnerstag zu einem Fall von Gewinnversprechen über das Telefon gekommen, das teilt die Polizei mit. Gegen 10:30 Uhr erhielt ein 53-Jähriger einen Anruf von einer Frau, die ihm mitteilte, dass er fast 40 000 Euro gewonnen hätte. Der 53-Jährige solle aber zuvor als „Bearbeitungsgebühren“ Codekarten für die Online-Plattform Steam im Wert von fast 1000 Euro kaufen und übersenden, um den angeblichen Gewinn ausbezahlt zu bekommen. Der 53-jährige Mann erkannte jedoch, dass es sich um eine betrügerische Masche handelte und meldete den Vorfall der Polizei.