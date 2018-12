50 000 Euro Sachschaden bei Kellerbrand

Die Feuerwehr ist am Samstagabend gegen 17.30 Uhr wegen eines gemeldeten Kellerbrands in einer Gaststätte in Rengetsweiler alarmiert worden. Das teilt die Polizei mit. Der Gastwirt hatte zuvor einen Brandgeruch bemerkt und im Heizungskeller ein offenes Feuer festgestellt. Durch sein beherztes Eingreifen mittels eines Feuerlöschers konnte er eine weitere Brandausbreitung verhindern. Die Feuerwehr überprüfte die Brandstelle und lüftete das Gebäude. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass vermutlich ein technischer Defekt im Bereich der Warmwasseranlage die Brandursache gewesen sein könnte. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 50 000 Euro. Der Gastwirt und andere Personen wurden durch den Brand nicht verletzt.